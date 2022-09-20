Погрожує довічне: що робив агент російських спецслужб на Одещині

Погрожує довічне: що робив агент російських спецслужб на Одещині

В Одеській області затримали ще одного агента спецслужб рф.

Про це повідомили в пресслужбі обласного СБУ.

За даними слідства, чоловік з травня цього року почав співпрацювати з російським розвідником. Він спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ на Одещині, шукав місця їх дислокації. Ці дані він передавав своєму московському куратору через заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Отриману інформацію окупанти планували використати для масованих ракетних ударів по позиціям українських військ і проведення диверсій. Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання.

Під час обшуку правоохоронці знайшли у нього боєприпаси, серед яких корпус гранати РГД-5, запал УЗРГМ, тротилову шашку 400 г та електродетонатор ЕДР.

Затриманого звинувачують у держзраді та незаконному поводженні з боєприпасами. Наразі обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави. За цей злочин законом передбачено довічне ув’язнення.


Алексей Ионов, politeka.net





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