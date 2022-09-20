"Дякую, містере Пу": у росіян паніка після рішень щодо "мобілізації" та "воєнного стану"

У російських пабликах та соцмережах почалася паніка після нових рішень, прийнятих Держдумою росії.

Нагадаємо, Держдума ухвалила поправки про позбавлення волі на строк до 10 років за добровільну здачу в полон, посилення покарання за дезертирство, а також про введення в КК рф понять «мобілізація», «воєнний стан», «воєнний час».

В результаті користувачі соцмереж уже думають, як сховатися від мобілізації.

«Очуміли», «Жесть», «Мабуть, все так погано», «Хай тепер їхні діти йдуть… Бісять. Перші в ряду нехай діти путінських виродків ідуть. Вони, гниди, сидітимуть удома і дивитимуться, як наші діти вмирають. І жити на наші гроші», «Дичина», «відправте діда воювати», «хлопці, це провал», "Дякую, містер Пу".

Також у Мережі припускають, що тепер "хана" або Путіну, або росіянам.

«То що, ватники? Готові вмирати за вождя?», «Гоу воювати, офісний планктон», «Всіх на м'ясо», «Москва, ти готова до м'ясорубки? Вже не тільки бурятики підуть у добрива», «Ща десь пітербуржець сидячи в чилаут зоні, попиваючи яблучний смузі не розуміє, що скоро під авдіївку», «Готові вмирати, чорти?», «Ну що, дивані воїни, йдіть до своїх батьків, просіться місця для хованок», «Нове гарматне м'ясо», «Ура перемога, Північна Корея 2.0», «Тепер офіційно ти повинен здохнути. здатися в полон у тебе немає права. Росіяни, за це ви воюватимете? зовсім розуму немає? а вас тупо на забій, як м'ясо. А головне, заради чого? Якими тупими дебілами треба бути, щоби на все це вестись, і боятися палиці омоновця, при цьому йдучи на забій як м'ясо в Україну», «Тобто, повинен або повернутися живим самостійно або в мішку, інших варіантів більше немає», "люблять війну тільки по телевізору".

Тим часом, рішення щодо мобілізації та проведення референдумів на захоплених росією територіях прокоментували в Офісі президента України.

«Наївний шантаж погрозами та страшилками «референдумів», «мобілізацій» від тих, хто вміє воювати лише з дітьми та мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можна ліквідувати лише силою», - заявив голова ВП Андрій Єрмак.

Тим часом акції російських держкомпаній впали після заяв Пєскова про неготовність до переговорів з Україною про завершення війни, що триває на сьомий місяць. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на індекс Мосбіржі.

Менше, ніж за годину після заяви Кремля, ринок акцій втратив понад 300 млрд. рублів.

Зазначимо, що на ранок 20 вересня, за даними Генштабу ЗСУ, втрати окупантів склали 54 810 тис. осіб.