Ердоган не визнав Росію винною в масових похованнях на Харківщині

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не став визнавати, що саме російська сторони винна в масових похованнях, які були знайдені після деокупації Харківської області. Натомість він зазначив, що "найідеальнішу відповідь щодо цього питання дасть ООН після проведених робіт". Про це повідомляє Anadolu .

Після цього Ердоган перейшов до теми переговорів Києва та Москви.