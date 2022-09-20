Ердоган не визнав Росію винною в масових похованнях на Харківщині

Він зауважив, що для досягнення результату необхідна комунікація з обома сторонами, а не з однією з них, інформує ZN.ua.

Ердоган не визнав Росію винною в масових похованнях на Харківщині
© Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не став визнавати, що саме російська сторони винна в масових похованнях, які були знайдені після деокупації Харківської області. Натомість він зазначив, що "найідеальнішу відповідь щодо цього питання дасть ООН після проведених робіт". Про це повідомляє Anadolu.

Після цього Ердоган перейшов до теми переговорів Києва та Москви.

"Ми ведемо переговори і з паном Путіним, і з паном Зеленським. Також і генеральний секретар ООН продовжує контакти з паном Путіним, і з паном Зеленським. Що це означає? Якщо ми хочемо досягти результату, то ми маємо переговорити з обома лідерами, а не виступати на боці одного з них. Звичайно, важливо і це бачити, люди гинуть не лише з українського боку, а й з російського", – сказав Ердоган.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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