В Україні сили ППО вже збили близько 55 винищувачів РФ – командувач ВПС США в Європі

Джеймс Гекер заявив, що зараз російські літаки рідко літають углиб України, інформує ZN.ua.

В Україні сили ППО вже збили близько 55 винищувачів РФ – командувач ВПС США в Європі
© Минобороны РоSSии/t.me

Командувач Військово-повітряних сил США в Європі генерал Джеймс Гекер заявив, що Сили протиповітряної оборони України від початку вторгнення РФ в Україну збили близько 55 російських винищувачів, інформує CNN.

"Коли вони спробували ввести свої винищувачі та свої літаки в українські зони ураження ракетами, вони були збиті. Близько 55 російських винищувачів було збито комплексною системою протиповітряної та протиракетної оборони України", - наголосив Гекер.

За його словами, нині літаки РФ рідко літають углиб України, проте стріляють ракетами великої дальності по містам України.


Анна Конюченко, ZN.ua





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