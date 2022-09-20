В Україні сили ППО вже збили близько 55 винищувачів РФ – командувач ВПС США в Європі

Командувач Військово-повітряних сил США в Європі генерал Джеймс Гекер заявив, що Сили протиповітряної оборони України від початку вторгнення РФ в Україну збили близько 55 російських винищувачів, інформує CNN.

"Коли вони спробували ввести свої винищувачі та свої літаки в українські зони ураження ракетами, вони були збиті. Близько 55 російських винищувачів було збито комплексною системою протиповітряної та протиракетної оборони України", - наголосив Гекер.