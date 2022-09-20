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2022-09-20
В Україні сили ППО вже збили близько 55 винищувачів РФ – командувач ВПС США в Європі
Джеймс Гекер заявив, що зараз російські літаки рідко літають углиб України, інформує
© Минобороны РоSSии/t.me
Командувач Військово-повітряних сил США в Європі генерал Джеймс Гекер заявив, що Сили протиповітряної оборони України від початку вторгнення РФ в Україну збили близько 55 російських винищувачів, інформує
"Коли вони спробували ввести свої винищувачі та свої літаки в українські зони ураження ракетами, вони були збиті. Близько 55 російських винищувачів було збито комплексною системою протиповітряної та протиракетної оборони України", - наголосив Гекер.
За його словами, нині літаки РФ рідко літають углиб України, проте стріляють ракетами великої дальності по містам України.
Анна Конюченко, ZN.ua