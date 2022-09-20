Україна повернула тіла ще 25 захисників

Україна повернула з-за лінії фронту тіла ще 25-ти полеглих захисників, як і під час попередньої операції, повідомило у вівторок, 20 вересня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників», - повідомили у відомстві.

Як і звично, операція проходила за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.