Україна повернула тіла ще 25 захисників

Мінреінтеграції та ГУР провели чергову операцію.

Україна повернула тіла ще 25 захисників
© Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Україна повернула з-за лінії фронту тіла ще 25-ти полеглих захисників, як і під час попередньої операції, повідомило у вівторок, 20 вересня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників», - повідомили у відомстві.

Як і звично, операція проходила за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.


Ірина Знась, ZN.ua





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