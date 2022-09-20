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2022-09-20
Україна повернула тіла ще 25 захисників
Мінреінтеграції та ГУР провели чергову операцію.
© Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Україна повернула з-за лінії фронту тіла ще 25-ти полеглих захисників, як і під час попередньої операції,
«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників», - повідомили у відомстві.
Як і звично, операція проходила за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Ірина Знась, ZN.ua