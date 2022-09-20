У відповідь на контрнаступ Росія може заблокувати зернову угоду — Кулеба

Глава МЗС закликав партнерів надати Україні ще більше зброї, інформує ZN.ua.

У відповідь на контрнаступ Росія може заблокувати зернову угоду — Кулеба
© https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів постачати більше зброї, аби Україна могла продовжити контрнаступ проти російських військ та позбавити президента Росії Владіміра Путіна будь-якої стратегічної переваги.

Контрнаступ України – це «ясний сигнал усім, що він працює, що є сенс допомагати Україні зброєю, тому що ми можемо перемогти президента Путіна та його армію на нашій території», – сказав Кулеба в інтерв’ю Bloomberg Television під час візиту до Нью-Йорка, куди він прибув для участі у щорічній зустрічі Генеральна Асамблея ООН.

За його словами, недавній контрнаступ був «ретельно спланованою і добре продуманою військовою операцією».


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Amnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертвиAmnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертви
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Блок рекламы


Похожие новости
"Референдуми" не вплинуть на право України звільняти території — Кулеба"Референдуми" не вплинуть на право України звільняти території — Кулеба
"Дякую, містере Пу": у росіян паніка після рішень щодо "мобілізації" та "воєнного стану""Дякую, містере Пу": у росіян паніка після рішень щодо "мобілізації" та "воєнного стану"
Контрнаступ ЗСУ: вагнерівці-зеки почали масово відмовлятися воювати в Україні, подробиціКонтрнаступ ЗСУ: вагнерівці-зеки почали масово відмовлятися воювати в Україні, подробиці
Експерт розповів, проти якої "тисячі цілей" Україна може використовувати снаряди ExcaliburЕксперт розповів, проти якої "тисячі цілей" Україна може використовувати снаряди Excalibur
Невідсторонення судді Львова з посади може коштувати Верховному суду легітимності — ШабунінНевідсторонення судді Львова з посади може коштувати Верховному суду легітимності — Шабунін
Росія вивела свої підводні човни з кримських портів – британська розвідкаРосія вивела свої підводні човни з кримських портів – британська розвідка
Боррель розповів, коли може бути створена місія ЄС з військової допомоги УкраїніБоррель розповів, коли може бути створена місія ЄС з військової допомоги Україні
Росіяни мучили українців у поліцейському відділенні Ізюма: фото тортуриРосіяни мучили українців у поліцейському відділенні Ізюма: фото тортури
"Може стати відкриттям "третього фронту" у Москві": в Міноборони відреагували на істерику бойовиків "ЛДНР" щодо "референдумів""Може стати відкриттям "третього фронту" у Москві": в Міноборони відреагували на істерику бойовиків "ЛДНР" щодо "референдумів"
"До всього людина адаптується": росіян вже почали привчати до м'яса з личинок мух"До всього людина адаптується": росіян вже почали привчати до м'яса з личинок мух
Последние новости
Подгружаем последние новости