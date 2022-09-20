У відповідь на контрнаступ Росія може заблокувати зернову угоду — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів постачати більше зброї, аби Україна могла продовжити контрнаступ проти російських військ та позбавити президента Росії Владіміра Путіна будь-якої стратегічної переваги.

Контрнаступ України – це «ясний сигнал усім, що він працює, що є сенс допомагати Україні зброєю, тому що ми можемо перемогти президента Путіна та його армію на нашій території», – сказав Кулеба в інтерв’ю Bloomberg Television під час візиту до Нью-Йорка, куди він прибув для участі у щорічній зустрічі Генеральна Асамблея ООН .

За його словами, недавній контрнаступ був «ретельно спланованою і добре продуманою військовою операцією».