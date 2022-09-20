У відповідь на контрнаступ Росія може заблокувати зернову угоду — Кулеба
Глава МЗС закликав партнерів надати Україні ще більше зброї, інформує
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів постачати більше зброї, аби Україна могла продовжити контрнаступ проти російських військ та позбавити президента Росії Владіміра Путіна будь-якої стратегічної переваги.
Контрнаступ України – це «ясний сигнал усім, що він працює, що є сенс допомагати Україні зброєю, тому що ми можемо перемогти президента Путіна та його армію на нашій території», –
За його словами, недавній контрнаступ був «ретельно спланованою і добре продуманою військовою операцією».