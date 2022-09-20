Міноборони очікує поставки зимового одягу для військових наступного тижня

Мова йде про відразу великі партії.

Міноборони очікує поставки зимового одягу для військових наступного тижня
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Для забезпечення військових Збройних сил України зимовим одягом Міністерство оборони України уже уклало всі необхідні контракти щодо поставок, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону.

За словами замміністра, поставки теплого одягу суттєво збільшаться уже наступного тижня.

«На сьогодні всі контракти Міноборони укладені. Мається на увазі на той весь обсяг який потрібен. І з наступного тижня ми очікуємо вже великі поставки. Тому що зараз у нас були поставки незначними партіями, але тепер ці партії збільшаться. Тому хвилюватися не треба», - цитує Маляр «Укрінформ».

Раніше в Міноборони зазначили, що постачальниками зимового одягу для українських військових будуть: як українські виробники, так і імпорт за контрактами та матеріально-технічна допомога міжнародних партнерів.


Ірина Знась, ZN.ua





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