НАТО не перебуває у стані війни з Росією – голова Військового комітету Альянсу

Голова військового комітету НАТО, адмірала Роб Бауер заявив, що Альянс не перебуває у стані війни з Росією, попри допомогу Україні, інформує ERR

"Ні. НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Я повинен заявити про це дуже чітко. Якби Росія напала на одну з наших держав-членів, було б цілком ясно, і ми намагаємося дати зрозуміти це Росії з максимальною ясністю, що ми захищатимемо кожну п'ядь території нашого союзника. Тоді буде конфлікт Росії та НАТО. Але до цього моменту НАТО не воює з Росією", - наголосив Бауер.

За його словами, Альянс підтримує Україну та невід'ємне право України захищатися від країни, яка на неї нападає.