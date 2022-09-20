НАТО не перебуває у стані війни з Росією – голова Військового комітету Альянсу
Роб Бауер заявив, що Україні вирішувати, чим закінчиться війна, інформує
Голова військового комітету НАТО, адмірала Роб Бауер заявив, що Альянс не перебуває у стані війни з Росією, попри допомогу Україні, інформує ERR
"Ні. НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Я повинен заявити про це дуже чітко. Якби Росія напала на одну з наших держав-членів, було б цілком ясно, і ми намагаємося дати зрозуміти це Росії з максимальною ясністю, що ми захищатимемо кожну п'ядь території нашого союзника. Тоді буде конфлікт Росії та НАТО. Але до цього моменту НАТО не воює з Росією", - наголосив Бауер.
За його словами, Альянс підтримує Україну та невід'ємне право України захищатися від країни, яка на неї нападає.
"Так записано у Статуті ООН. Тому правомірно, що члени НАТО та ще понад 20 інших країн підтримують Україну. Підтримують усіма способами, якими можуть", - додав адмірал.