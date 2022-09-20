Президент Володимир Зеленський похвалив СБУ за результативність: "Окупанти не мають жодної опори на українській землі"

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Служба безпеки України почала працювати результативніше.

Про це президент повідомив у своєму відеозверненні.

"Хочу подякувати Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території. І Службу безпеки України за те, що працює тепер помітно результативніше. Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз є впевненість, що окупанти не матимуть жодної опори на українській. землі”.

Президент також повідомив, що на ставці головнокомандувача у понеділок було розглянуто питання захисту державного кордону.

Раніше Володимир зеленський розповів про те, як відбувався контрнаступ на Харківщині.

«Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав за неможливе. Російська армія перебувала у Харківській області понад п'ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися щось зробити для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду», - наголосив Зеленський.