Росія вивела свої підводні човни з кримських портів – британська розвідка

Українські удари по штабах Чорноморського флоту РФ та аеродромах морської авіації, імовірно, змусили вище командування відвести на безпечну дистанцію дорогі судна, інформує ZN.ua.

Росія вивела свої підводні човни з кримських портів – британська розвідка
© mil.ru

У серпні поточного року в тимчасово окупованому Криму пролунала низка гучних вибухів на військових аеродромах та у поблизу штабів морського флоту РФ. У зв'язку з цим, імовірно, російське військове командування віддало наказ передислокувати підводні човни класу KILO із Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї на півдні, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Гарантія базування російського Чорноморського флоту напевно була однією з причин незаконної анексії півострова у 2014 році. Проте повномасштабна військова агресія РФ проти України поставила під загрозу безпеку цих об'єктів.

Тільки за останні два місяці вибухи сталися у головному штабі флоту та на аеродромах морської авіації. Зміна рівня локальної загрози російській безпеці напряму пов'язане з посиленням українських можливостей завдавати дальніх ударів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/gmR2GIiKs1

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/svK8sD2icX

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 20, 2022

Зокрема на початку серпня, був значно пошкоджений аеродром «Саки» в Новофедорівці. Трохи згодом вибухи пролунали на військовій авіабазі в смт. Гвардійське.

Раніше аналітики вже припускали, що головне військове значення ударів по території Криму не в кількості знищених літаків, а у впливі на відчуття безпеки ВПС РФ.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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