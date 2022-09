Росія вивела свої підводні човни з кримських портів – британська розвідка

У серпні поточного року в тимчасово окупованому Криму пролунала низка гучних вибухів на військових аеродромах та у поблизу штабів морського флоту РФ . У зв'язку з цим, імовірно, російське військове командування віддало наказ передислокувати підводні човни класу KILO із Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї на півдні, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Гарантія базування російського Чорноморського флоту напевно була однією з причин незаконної анексії півострова у 2014 році. Проте повномасштабна військова агресія РФ проти України поставила під загрозу безпеку цих об'єктів.

Тільки за останні два місяці вибухи сталися у головному штабі флоту та на аеродромах морської авіації. Зміна рівня локальної загрози російській безпеці напряму пов'язане з посиленням українських можливостей завдавати дальніх ударів.