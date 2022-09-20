РФ готується до посилення санкцій через війну в Україні — ЗМІ

Російський уряд очікує посилення санкційного тиску з боку країн Заходу. Сценарії нових санкцій обговорювалися на стратегічній сесії під керівництвом прем'єра Михайла Мішустіна 30 серпня, пише російське видання «Вєдомості» з посиланням на матеріали засідання.

РФ готується до посилення санкцій через війну в Україні — ЗМІ
Фото: ukrinform.ua

Посилення санкцій

Представник Мінекономрозвитку РФ підтвердив, що на сесії «обговорювалися як ризики, що вже існують, так і ті, що ще не реалізувалися, пов'язані з санкціями, у тому числі згадані у запиті».

За словами ще одного джерела видання, російська влада оцінює ризики, щоб мінімізувати ефект можливих санкцій.

Загалом у матеріалах до наради вказано п'ять основних напрямів для можливих санкцій:

  • обмеження міжнародної мобільності росіян (мається на увазі не лише туризм, а й труднощі для бізнесу, науки та освіти, гуманітарних обмінів, уточнило одне із близьких до Кабміну РФ джерел);
  • розширення переліку «недружніх» країн (у випадку запровадження санкцій проти Росії азійськими країнами, а також членами Євразійського економічного союзу);
  • посилення вторинних санкцій (внаслідок чого постраждають компанії, які продовжують працювати з Росією);
  • розширення списку підсанкційних компаній та заборонених до постачання в Росію товарів і технологій;
  • додаткові обмеження на експорт енергоносіїв (за оцінкою російського уряду, це може знизити доходи бюджету і вплинути на російське виробництво за ширшим переліком галузей, пояснив федеральний чиновник).





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