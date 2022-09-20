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2022-09-20
РФ намагається відігратися в Сирії після невдач в Україні – генерал ВПС США
Російські генерали, що відверто зазнали невдачі в Україні, в Сирії намагаються знову зробити собі ім’я, інформує
Найчастіше відстоюють інтереси Кремля в Сирії наймаці з ПВК "Вагнера"© Telegram-канал «ZERGULIO»
Після невдач на фронтів в Україні, російське військове керівництво намагається повернути собі ім’я та становище в Сирії. Про те, що присутність Росії в цій близькосхідній країні стала «агресивнішою» після вторгнення в Україну, заявив
Оксана Коваль, ZN.ua