РФ намагається відігратися в Сирії після невдач в Україні – генерал ВПС США

Після невдач на фронтів в Україні, російське військове керівництво намагається повернути собі ім’я та становище в Сирії. Про те, що присутність Росії в цій близькосхідній країні стала «агресивнішою» після вторгнення в Україну, заявив CNN представник ВПС США , генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.