РФ намагається відігратися в Сирії після невдач в Україні – генерал ВПС США

Російські генерали, що відверто зазнали невдачі в Україні, в Сирії намагаються знову зробити собі ім’я, інформує ZN.ua.

РФ намагається відігратися в Сирії після невдач в Україні – генерал ВПС США
Найчастіше відстоюють інтереси Кремля в Сирії наймаці з ПВК "Вагнера"
© Telegram-канал «ZERGULIO»

Після невдач на фронтів в Україні, російське військове керівництво намагається повернути собі ім’я та становище в Сирії. Про те, що присутність Росії в цій близькосхідній країні стала «агресивнішою» після вторгнення в Україну, заявив CNN представник ВПС США, генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.


Оксана Коваль, ZN.ua





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