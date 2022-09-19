Окупанти не матимуть опори на українській землі: Зеленський розповів про відновлення Харківщини

Президент України у вечірньому відеозверненні 19 вересня повідомив про те, що зібрав Ставку головнокомандувача і розповів про те, як відбувається відновлення на звільненій Харківщині.

Він зазначив, що зараз дуже важливо – це темп. Темп у стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп у відновленні нормального життя на звільненій території.

"Харківська область – стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Ми попереджали, що варіантів у російських військових буде тільки два: втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі. Або вони спробують втекти і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України", - запевнив Зеленський.