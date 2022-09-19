Слідом за Польщею Словаччина може обрати південнокорейські танки замість німецьких

Країни планують уніфікувати свої парки танків

Слідом за Польщею Словаччина може обрати південнокорейські танки замість німецьких
Словаки можуть закупити танки К-2
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Посилена делегація зі Словаччини на чолі з міністром оборони Ярославом Надемом відвідає оборонну виставку DX Korea 2022 та заводи з виробництва танків K2 та літаків FA-50. Про це повідомляє польське видання Defence 24 з посиланням на корейську щоденну газету Munhwa Ilbo.

За даними видання, візит пов’язаний з планом модернізації збройних сил Словаччини до 2035 року, який включає, серед іншого, закупівлю великої кількості танків і бронетехніки, а також навчально-тренувальної авіації. Словаки відвідають фабрику KAI у Сачхоні та фабрику Hyundai Rotem у Чанвоні.

Братислава деякий час розглядала танки K2 як один із варіантів заміни старих Т-72. Щоправда, придбання у Німеччині вживаних Leopard 2A4 в обмін на техніку, передану Україні, може відстрочити придбання нових танків, але точно не зупинить цих планів.

Видання припускає, що Словаччина у виборі танків керується позицією Польщі, яка закуповує корейські танки. Таким чином країни фактично зможуть уніфікувати свої танкові парки.

«Безумовно, тут не позбавлене значення, з одного боку, закупівля Варшавою великої кількості техніки в цій країні, а з іншого – нещодавно укладені угоди про оборонне співробітництво між Польщею та Словаччиною. Це може відкрити нові можливості для широкої співпраці також у сфері експлуатації, обслуговування та, можливо, навіть виробництва корейського обладнання. Варто уважно стежити за словацькою делегацією, яка подорожує Кореєю», - наголошують у виданні.


Артем Руденко, ZN.ua





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