Колаборанти тікають до Росії з двох районів на Луганщині – Генштаб

ЗСУ просуваються на сході, сьогодні українські військові звільнили Білогорівку, інформує ZN.ua.

Колаборанти тікають до Росії з двох районів на Луганщині – Генштаб
© blacksea.tv

Колаборанти та лояльні російським окупантам особи тікають з Білокуракінського та Троїцького районів Луганщини до Росії, розповіли у Генштабі ЗСУ.

«Місцеві жителі, які активно співпрацювали з окупаційними адміністраціями, виїжджають на територію Російської Федерації. З собою вони намагаються вивезти документи, що підтверджують їх протиправну діяльність у складі самопроголошених "органів влади"», - пояснюють військові.

Водночас загарбники продовжує використовувати території Донеччини та Луганщини як полігон для поповнення російського війська. Неподалік Тореза окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки «поповнення 1 армійського корпусу» з числа завербованих на війну в’язнів.

«Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем», - наголошують у Генштабі.

Так, командування 58-ї загальновійськової армії ЗС Росії провело із командирами підрозділів та частин, які воюють на запорізькому напрямку, «роз’яснювальну роботу» щодо необхідності утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву ЗСУ вглиб окупованої території.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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