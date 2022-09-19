Колаборанти тікають до Росії з двох районів на Луганщині – Генштаб

Колаборанти та лояльні російським окупантам особи тікають з Білокуракінського та Троїцького районів Луганщини до Росії, розповіли у Генштабі ЗСУ.

«Місцеві жителі, які активно співпрацювали з окупаційними адміністраціями, виїжджають на територію Російської Федерації. З собою вони намагаються вивезти документи, що підтверджують їх протиправну діяльність у складі самопроголошених "органів влади"», - пояснюють військові.

Водночас загарбники продовжує використовувати території Донеччини та Луганщини як полігон для поповнення російського війська. Неподалік Тореза окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки «поповнення 1 армійського корпусу» з числа завербованих на війну в’язнів.

«Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем», - наголошують у Генштабі.

Так, командування 58-ї загальновійськової армії ЗС Росії провело із командирами підрозділів та частин, які воюють на запорізькому напрямку, «роз’яснювальну роботу» щодо необхідності утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву ЗСУ вглиб окупованої території.