На Херсонщині окупанти затиснуті між ЗСУ та берегом Дніпра: карта

У Херсонській області підрозділи країни-окупанта затиснуті між силами оборони України, які тримають вогневий контроль над переправами і транспортними артеріями через Дніпро та правим берегом.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Апостроф .

"Їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як", - повідомила речниця ОК "Південь".

Вона також зазначила, що російські військові деморалізовані й не бачать мети свого перебування на цьому напрямку та "надихаються" прикладом Харківщини.

"Вони бачать, що ближче все-таки рухатися вперед, склавши зброю, і переходити в обмінний фонд, ніж рухатися до кордону, бо на Херсонщині далеко до кордону з Росією, на відміну від Харківщини, і на шляху вони мають суттєву перешкоду - Дніпро, який в принципі для них наразі непрохідний, непропливний, непроїзний", - пояснила Гуменюк.

Також вона зазначила, що є випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок із ЗСУ, щоб домовитися про складання зброї. Але усі ці намагання ретельно перевіряють, оскільки ворог підступний і може вдатися до провокацій.