Супутник зафіксував, як росіяни намагаються збудувати переправу біля Каховської ГЕС

Російські військові намагаються створити нову переправу на місці зруйнованого ударами Збройних сил України мосту поблизу тимчасово окупованої Каховської гідроелектростанції на Херсонщині. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, що опинилися в розпорядженні журналістів проєкту « Схеми ».

На зображеннях від 18 вересня видно, що під знищеною частиною мосту загарбники створили насип, склад якого поки не вдалося встановити.

На знімку, отриманому 16 вересня, можна побачити й затоплені росіянами вагони, про які раніше писав Генеральний штаб ЗСУ. Саме на їх місці згодом з'явився насип.