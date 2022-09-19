Польща виступила на захист Угорщини, яка може втратити гроші ЄС через корупцію

Прем’єр Моравецький назвав рішення Єврокомісії незаконним, інформує ZN.ua.

Польща виступила на захист Угорщини, яка може втратити гроші ЄС через корупцію
© Facebook/Donald Tusk

Польща заявила, що стане на бік Угорщини у питанні щодо скорочення виплат за рішенням Європейської комісії, яке було прийнято напередодні. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Польща буде рішуче протидіяти будь-яким діям європейських інституцій, які мають намір незаконно позбавити будь-яку країну-члена фінансування, у цьому випадку зокрема Угорщину», – цитує Моравєцкого PAP.

За його словами, уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана уже підготував план компромісного рішення для узгоджегння з Єврокомісією спірних питань.

Моравецький додав, що останніми днями цей план представив уряд Угорщини, і прем'єр-міністр Орбан висловив надію, що це покладе край суперечці з Єврокомісією.


Ірина Знась, ZN.ua





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