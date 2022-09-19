Польща виступила на захист Угорщини, яка може втратити гроші ЄС через корупцію
Прем’єр Моравецький назвав рішення Єврокомісії незаконним, інформує
Польща заявила, що стане на бік Угорщини у питанні щодо скорочення виплат за рішенням Європейської комісії, яке було прийнято напередодні. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
«Польща буде рішуче протидіяти будь-яким діям європейських інституцій, які мають намір незаконно позбавити будь-яку країну-члена фінансування, у цьому випадку зокрема Угорщину», – цитує Моравєцкого
За його словами, уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана уже підготував план компромісного рішення для узгоджегння з Єврокомісією спірних питань.
Моравецький додав, що останніми днями цей план представив уряд Угорщини, і прем'єр-міністр Орбан висловив надію, що це покладе край суперечці з Єврокомісією.