США розробляють план дій на випадок застосування Росією ядерної зброї – посол

Ядерна загроза з боку Росії існує в контексті як зброї, так і загрози вибуху на окупованій ЗАЕС, інформує ZN.ua.

США розробляють план дій на випадок застосування Росією ядерної зброї – посол
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Сполучені Штати Америки розробляють план дій на випадок застосування Росією ядерної зброї, заявила посол США Бріджит Брінк в інтерв’ю «Європейській правді».

«Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли би вчинити у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив», - сказала вона.

Водночас вона нагадала, що і США, і РФ «заявляли, що у ядерній війні неможливо перемогти і розглядати її неприпустимо».

«Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде абсолютно неприпустимим і викличе серйозні наслідки. Що стосується Запоріжжя, то це теж дуже небезпечно. Ми підтримуємо зацікавленість українського уряду у створенні демілітаризованої зони, а також повернення повного контролю України на Запоріжжі. Ми співпрацюємо з МАГАТЕ та міжнародними партнерами на підтримку цієї мети, бо ситуація небезпечна», - сказала посол.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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