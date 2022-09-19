США розробляють план дій на випадок застосування Росією ядерної зброї – посол

Сполучені Штати Америки розробляють план дій на випадок застосування Росією ядерної зброї, заявила посол США Бріджит Брінк в інтерв’ю «Європейській правді».

«Ми працюємо над цим і в США , і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли би вчинити у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив», - сказала вона.

Водночас вона нагадала, що і США , і РФ «заявляли, що у ядерній війні неможливо перемогти і розглядати її неприпустимо».

«Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде абсолютно неприпустимим і викличе серйозні наслідки. Що стосується Запоріжжя, то це теж дуже небезпечно. Ми підтримуємо зацікавленість українського уряду у створенні демілітаризованої зони, а також повернення повного контролю України на Запоріжжі. Ми співпрацюємо з МАГАТЕ та міжнародними партнерами на підтримку цієї мети, бо ситуація небезпечна», - сказала посол.