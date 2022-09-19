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2022-09-19
Українські військові знищили базу окупантів у Луганській області – карта
На території Новоайдарського лісгоспу ліквідовано особовий склад росіян, інформує
© Сергій Гайдай / Facebook
Українські військові вночі у понеділок, 19 вересня, знищили базу військ РФ в тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області, зазначив голова ОВА Сергій Гайдай.
"Дивовижна ніч. У Кадіївці (Стаханов) знищено базу росіян у місцевому Палаці культури. На території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога", - зазначив Гайдай у
Анна Конюченко, ZN.ua