Українські військові знищили базу окупантів у Луганській області – карта

Українські військові вночі у понеділок, 19 вересня, знищили базу військ РФ в тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області, зазначив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Дивовижна ніч. У Кадіївці (Стаханов) знищено базу росіян у місцевому Палаці культури. На території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога", - зазначив Гайдай у Facebook.