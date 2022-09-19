Путін робить ставку на нерегулярні військові формування – ISW
Останні невдачі російських військ в Україні посилюють напруження між президентом Росії та профільними військовими відомствами, інформує ZN.ua.
На тлі поразки російських військових підрозділів на Харківщині, президент Російської Федерації дистанціювався від нинішнього військового командування Збройних сил і Міністерства Оборони
Росії. Аналітики Інституту вивчення війни (
Упродовж літа та особливо на початку вересня, очільник Кремля все частіше діяв в обхід профільних військових відомств. Такі зміни у відношенні, на думку ISW, пояснюють зростання уваги Москви до вербування добровольців до спеціальних нерегулярних підрозділів, а не до спроб залучити їх до поповнення резервів регулярних бойових частин ЗС РФ.
За інформацією російських блогерів, у РФ «вже почали процес формування та укомплектування 4-го армійського корпусу принаймні на рівні документації». На регіональному рівні почалася активна рекламна компанія контрактної військової служби. Значно активніше йде вербування в'язнів та чоловіків на території тимчасово окупованих областей України.