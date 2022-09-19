Путін робить ставку на нерегулярні військові формування – ISW

Останні невдачі російських військ в Україні посилюють напруження між президентом Росії та профільними військовими відомствами, інформує ZN.ua.

Путін робить ставку на нерегулярні військові формування – ISW
© Офіційний сайт Кремля

На тлі поразки російських військових підрозділів на Харківщині, президент Російської Федерації дистанціювався від нинішнього військового командування Збройних сил і Міністерства Оборони Росії. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Владімір Путін все більше робить ставку на нерегулярні добровольчі та маріонеткові формування.

Упродовж літа та особливо на початку вересня, очільник Кремля все частіше діяв в обхід профільних військових відомств. Такі зміни у відношенні, на думку ISW, пояснюють зростання уваги Москви до вербування добровольців до спеціальних нерегулярних підрозділів, а не до спроб залучити їх до поповнення резервів регулярних бойових частин ЗС РФ.

За інформацією російських блогерів, у РФ «вже почали процес формування та укомплектування 4-го армійського корпусу принаймні на рівні документації». На регіональному рівні почалася активна рекламна компанія контрактної військової служби. Значно активніше йде вербування в'язнів та чоловіків на території тимчасово окупованих областей України.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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