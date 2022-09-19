Путін робить ставку на нерегулярні військові формування – ISW

На тлі поразки російських військових підрозділів на Харківщині, президент Російської Федерації дистанціювався від нинішнього військового командування Збройних сил і Міністерства Оборони Росії. Аналітики Інституту вивчення війни ( ISW ) вважають, що Владімір Путін все більше робить ставку на нерегулярні добровольчі та маріонеткові формування.

Упродовж літа та особливо на початку вересня, очільник Кремля все частіше діяв в обхід профільних військових відомств. Такі зміни у відношенні, на думку ISW, пояснюють зростання уваги Москви до вербування добровольців до спеціальних нерегулярних підрозділів, а не до спроб залучити їх до поповнення резервів регулярних бойових частин ЗС РФ .