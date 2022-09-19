Росія може використати будь-який привід, щоб не повертати полонених — Костін

Росія використає будь-яку можливість щоб не повертати українських полонених, заявив в інтерв’ю Lb.ua генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Над цим працюють дуже багато людеи?. Я це абсолютно точно знаю. Робота над поверненням є дуже складною. Будь-якии? привід, якии? Росія може використати, щоб не повертати (полонених), вона буде використовувати», - заявив в генпрокурор, відповідаючи на питання про повернення українських військовополонених, виведених ще у травні з заводу «Азовсталь» в Маріуполі.

Він додав, що, зокрема, одним із таких приводів російська сторона використовує судові процеси щодо російських військових, які вчиняли злочини в Україні та були взяті тут у полон.

«Іноді судові процедури використовуються як привід, щоб або не виходити на обмін, або вимагати якихось інших умов, або, наприклад, розпочинати такі самі процедури в себе. І це діи?сно ускладнить питання», - зазначив Костін.

Саме тому, за його словами, Україна не робить поіменного розголосу у питанні розслідувань щодо злочинів російських військових, особливо тих, які перебувають у полоні.

Також у слідчих не завжди є можливість довести злочини та висунути звинувачення очно, адже більшість злочинів розслідуються заочно.

«Безумовно, родини загиблих мають право на відчуття справедливості, і це відчуття може настати після покарання росіи?ських віи?ськових в украі?нських судах. Тим часом, на мій погляд, якщо ми можемо повернути наших віи?ськових якомога швидше живими і з кращим станом здоров’я, ніж вони можуть мати за багато місяців свого перебування в нелюдських умовах, то для мене саме це є пріоритетом», - резюмував генпрокурор.