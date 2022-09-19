"Ну і який ти патріот?": зрадник, який здавав окупантам АТОшників, не встиг втекти від ЗСУ

"Ну і який ти патріот?": зрадник, який здавав окупантам АТОшників, не встиг втекти від ЗСУ

Місто Вовчанськ на Харківщині, розташоване поблизу кордону з росією, понад пів року було під російською окупацією.

Окупанти та колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом, панічно залишили місто, але деякі не встигли.

Так, втекти не встиг колишній керівник спілки АТО Вовчанська.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, він перший здав окупантам всіх місцевих атошників.

«Ну і який ти патріот?», - питають у колаборанта на відео, яке було оприлюднено Страткомом.

«Це начальник спілки АТО Вовчанська!», - пояснює голос за кадром, поки чоловік з синцем на обличчі тремтить перед камерою.

Відомо, що у чоловіка троє дітей.

Додамо, раніше стало відомо, що після деокупації Харківщини Служба безпеки України затримала 16 колаборантів та виявила списки всіх "посадовців" окупаційних адміністрацій.

«Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Тільки за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцезнаходження і затримано 16 місцевих колаборантів.

Тринадцятьом з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - заявляли в СБУ.

Загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тисяч осіб.


Катерина Петренко, politeka.net





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