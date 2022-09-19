Неможливо навіть взяти матеріал ДНК: Україна отримує тіла загиблих у жахливому стані

Голова патронатної служби «Азову» розповіла про різницю у ставленні до загиблих між Україною та Росією, інформує ZN.ua.

Неможливо навіть взяти матеріал ДНК: Україна отримує тіла загиблих у жахливому стані
© Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції)

Україна отримує від Росії тіла загиблих у жахливому стані, при якому впізнати людину очно майже неможливо, а іноді навіть немає можливості взяти матеріал на ДНК-аналіз, повідомила в інтерв’ю «Українській правді» керівниця Патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова.

«Щоб ви розуміли, зараз полеглих ми отримуємо в такому стані, що дуже важко впізнати людину – навіть вже немає татуювань, стадія розкладу жахлива», - розповіла вона.

За словами Толкачової, патронатна служба «Азову» працює із тілами уже після того, коли полеглих доставляють у морги. Зокрема допомагають ідентифікувати загиблих.

«Оскільки я і мої дівчата працюємо з 2014 року, ми особисто дуже багато кого знаємо, тому можемо впізнати знайомих по татуюваннях, наприклад. Але це тільки первинний огляд і реєстрація. Потім іде безпосередньо опізнання за судово-медичної експертизи або за процедурою ДНК, або за ознаками якимись особливими», - розповіла вона.

Голова патронатної служби «Азову» зазначила, що ще більше її вразило ставлення росіян до тіл власних загиблих, яке вона могла спостерігати під час обміну.

«З нашими я просто не уявляю, що вони там можуть собі дозволяти, коли ми цього не бачимо.», - додала вона.

Натомість українська сторона одразу переміщає тіла загиблих росіян в належні умови для зберігання при температурі мінус 22 або мінус 32 градуси в спеціальних боксах-вагонах. Після такого зберігання загиблих, в принципі, можна впізнати очно.

При цьому представниця «Азову» зазначила, що Генеральний штаб постійно займається пошуком загиблих та формують обмінний фонд для повернення тіл наших військових.


Ірина Знась, ZN.ua





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