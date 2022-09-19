Обстріл Миколаєва вночі: ракета прилетіла у двір будинку

Також в місті пошкоджено трамвайну мережу.

Обстріл Миколаєва вночі: ракета прилетіла у двір будинку
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram

У ніч на понеділок, 19 вересня, Миколаїв зазнав ворожого обстрілу. Зокрема одна з ракет поцілила у двір приватного будинку, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За словами мера, у дворі повністю зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері та понівечена покрівля. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

Також на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі.

«Ремонтна бригада «Миколаївелектротрансу» вже працює на місці. Наразі обстежуємо район обстрілу. Більше інформації повідомлю вам згодом», - додав Сєнкевич.


Ірина Знась, ZN.ua





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