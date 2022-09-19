Окупанти завдали удару по Південноукраїнській АЕС – Енергоатом

Внаслідок обстрілу постраждали будівлі та лінії електропередач, проте серед працівників станції жертв чи поранених немає, інформує ZN.ua.

Окупанти завдали удару по Південноукраїнській АЕС – Енергоатом
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Вночі, 19 вересня, під час повітряної тривоги, ворог обстріляв Миколаївську область. Одна з російських ракет поцілила по території Південноукраїнської АЕС. Як повідомляє Енергоатом, снаряд впав за 300 метрів від ядерних реакторів.

"Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС " - йдеть у повідомленні.

Від ударної хвилі отримали пошкодження будівлі атомної електростанції та "повилітала" сотня вікон. В результаті обстрілу, відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС та три високовольтні лінії електропередачі.

Попри це, три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Радіаційній фон в цьому районі перебуває у межах норми, і становить 0,11 мкЗв/год.

На щастя, ніхто з персоналу атомної електростанції не постраждав. Робота на АЕС продовжується в штатному режимі.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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