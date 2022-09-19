Російські літаки намагались прикривати відступ військ на Харківщині, однак зазнали втрат

Пілоти часто були погано обізнані із ситуацією на наземному фронті, інформує ZN.ua.

Російські літаки намагались прикривати відступ військ на Харківщині, однак зазнали втрат
© Минобороны РоSSии/t.me

Росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири бойові літаки в Україні протягом останніх 10 днів. Причиною є те, що російські повітряні сили намагались прикривати наземні сили під час українського контрнаступу, вважають аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

«Ймовірно російські ВПС пішли на більший ризик, коли вони намагаються надати безпосередню повітряну підтримку російським наземним силам під тиском українського наступу», - йдеться у зведенні британської розвідки.

Водночас обізнаність російських пілотів із ситуацією на полі бою часто була поганою. Зокрема існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над українською територією та потрапили в щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінії фронту швидко просувалися.

«Тривала відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним із найважливіших факторів, що підкріплює крихкість її операційної структури в Україні», - зазначають у Міноборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/yCVZk0byX5

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/264kqpPpTW

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 19, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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