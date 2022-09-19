«Пташка» у клітці: пропагандисти опублікували інтерв’ю із захисницею «Азовсталі»

Бійці Маріупольського гарнізону у полоні росіян вже чотири місяці, інформує ZN.ua.

«Пташка» у клітці: пропагандисти опублікували інтерв’ю із захисницею «Азовсталі»
© Скриншот из видео

Російські пропагандисти опублікували відеозапис інтерв’ю із бойовим медиком, захисницею «Азовсталі» Катериною Поліщук («Пташкою»). У травні вона, разом з іншими бійцями Маріупольського гарнізону, вийшла зі зруйнованого комбінату та потрапила у полон до росіян.

На відео пропагандисти називають Катерину «снайпером», хоча сама вона наголошує: найбільше користі від неї на війні саме як від медика.

«Я вважаю, що я максимально корисна медиком. Я не пішла кухарем, тому що погано готую, я не пішла стрільцем, кулеметницею чи артилеристом. Я вважаю, що найбільшу користь я принесла медиком», - говорить захисниця.

Із пропагандистами Катерина Поліщук розмовляє українською, тож відео супроводили російськими субтитрами. Тримається захисниця України добре, у камеру та на пропагандистів не дивиться.

На запитання, чи погодилася б вона ще раз опинитися у Маріуполі, без вагань відповідає: «Я б поїхала».

Невідомо, коли саме і де записано відео. Однак відомо, що важкопоранених українських військових після виходу з «Азовсталі» відправили до лікарні Донецька, а решту – у колонію в Оленівці.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Amnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертвиAmnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертви
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
Блок рекламы


Похожие новости
Україна повернула тіла понад 300 захисників «Азовсталі»Україна повернула тіла понад 300 захисників «Азовсталі»
На День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідкаНа День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідка
Українці у всьому світі вийшли на акції з вимогою не допустити протизаконного судилища над захисниками «Азовсталі»Українці у всьому світі вийшли на акції з вимогою не допустити протизаконного судилища над захисниками «Азовсталі»
Ми не гарантували безпеку військовополонених з «Азовсталі» — Червоний хрестМи не гарантували безпеку військовополонених з «Азовсталі» — Червоний хрест
Українці в якості "живого" щита: пропагандисти рф похвалилися роботою переправи в Херсоні, відеоУкраїнці в якості "живого" щита: пропагандисти рф похвалилися роботою переправи в Херсоні, відео
Російські пропагандисти поширюють фейк про вилучення дітей в українських біженців у ЄвропіРосійські пропагандисти поширюють фейк про вилучення дітей в українських біженців у Європі
"Як вони примудряються бути настільки тупими?": пропагандисти рф зганьбилися в Новій Каховці"Як вони примудряються бути настільки тупими?": пропагандисти рф зганьбилися в Новій Каховці
Андрій Сидельніков розповів, що російські пропагандисти та чиновники не приховують своєї гнилої сутіАндрій Сидельніков розповів, що російські пропагандисти та чиновники не приховують своєї гнилої суті
Кремлівські пропагандисти влаштували провокацію на ЗАЄС: привезли скандального блогераКремлівські пропагандисти влаштували провокацію на ЗАЄС: привезли скандального блогера
З російського полону повернули 140 захисників, більшість із них з «Азовсталі»З російського полону повернули 140 захисників, більшість із них з «Азовсталі»
Последние новости
Подгружаем последние новости