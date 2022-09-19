«Пташка» у клітці: пропагандисти опублікували інтерв’ю із захисницею «Азовсталі»

Російські пропагандисти опублікували відеозапис інтерв’ю із бойовим медиком, захисницею «Азовсталі» Катериною Поліщук («Пташкою»). У травні вона, разом з іншими бійцями Маріупольського гарнізону, вийшла зі зруйнованого комбінату та потрапила у полон до росіян.

На відео пропагандисти називають Катерину «снайпером», хоча сама вона наголошує: найбільше користі від неї на війні саме як від медика.

«Я вважаю, що я максимально корисна медиком. Я не пішла кухарем, тому що погано готую, я не пішла стрільцем, кулеметницею чи артилеристом. Я вважаю, що найбільшу користь я принесла медиком», - говорить захисниця.

Із пропагандистами Катерина Поліщук розмовляє українською, тож відео супроводили російськими субтитрами. Тримається захисниця України добре, у камеру та на пропагандистів не дивиться.

На запитання, чи погодилася б вона ще раз опинитися у Маріуполі, без вагань відповідає: «Я б поїхала».

Невідомо, коли саме і де записано відео. Однак відомо, що важкопоранених українських військових після виходу з «Азовсталі» відправили до лікарні Донецька, а решту – у колонію в Оленівці.