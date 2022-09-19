ЗСУ дали ворогу по зубах під Бахмутом: зведення Генштабу до ранку 19 вересня

Йде вже 208-ма доба повномасштабної війни з російськими окупантами. На ранок понеділка, 19 вересня, ворог вже завдав три ракетні удари. Добою раніше він завдав 3 ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, інформує Апостроф.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ;

на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.

У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації “воїнів-афганців“ отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар - підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника. Зокрема по 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, артилерія окупантів вдарили по Бахмуту, руйнуючи багатоквартирні будинки на східній околиці.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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