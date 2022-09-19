Росія просить у Китаю допомоги у війні проти України, але не отримує бажаного – Байден

Сполучені Штати не бачать ознак відправки Китаєм зброї для війни Росії проти України, повідомив президент США Джо Байден в інтерв'ю порталу « 60 Minutes ».

Байден підтвердив , що РФ просила у Китаю зброю та «інші речі», але немає жодних ознак того, що вона це отримала. На прохання журналіста розвинути тему президент відповів відмовою.

Натомість Байден згадав про розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном під час Зимових Олімпійських ігор. Олімпіада у Пекіні відбулася незадовго до російського вторгнення в Україну.