Росія просить у Китаю допомоги у війні проти України, але не отримує бажаного – Байден

У Вашингтоні не бачать ознак відправки Пекіном зброї Москві, інформує ZN.ua.

Росія просить у Китаю допомоги у війні проти України, але не отримує бажаного – Байден

Сполучені Штати не бачать ознак відправки Китаєм зброї для війни Росії проти України, повідомив президент США Джо Байден в інтерв'ю порталу «60 Minutes».

Байден підтвердив, що РФ просила у Китаю зброю та «інші речі», але немає жодних ознак того, що вона це отримала. На прохання журналіста розвинути тему президент відповів відмовою.

Натомість Байден згадав про розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном під час Зимових Олімпійських ігор. Олімпіада у Пекіні відбулася незадовго до російського вторгнення в Україну.

«Я зателефонував президенту Сі. Не для того, щоб погрожувати, просто щоб сказати йому: "Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай після того, як ви порушуєте санкції, введені проти Росії, я думаю, що ви робите величезну помилку. Але це ваше рішення"», - розповів президент США.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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