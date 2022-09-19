Росія просить у Китаю допомоги у війні проти України, але не отримує бажаного – Байден
У Вашингтоні не бачать ознак відправки Пекіном зброї Москві, інформує
Сполучені Штати не бачать ознак відправки Китаєм зброї для війни Росії проти України, повідомив президент США Джо Байден в інтерв'ю порталу «
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Натомість Байден згадав про розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном під час Зимових Олімпійських ігор. Олімпіада у Пекіні відбулася незадовго до російського вторгнення в Україну.
«Я зателефонував президенту Сі. Не для того, щоб погрожувати, просто щоб сказати йому: "Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай після того, як ви порушуєте санкції, введені проти Росії, я думаю, що ви робите величезну помилку. Але це ваше рішення"», - розповів президент США.