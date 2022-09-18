У Румунії відреагували на скандальні заяви ексміністра Марги

Міністерство закордонних справ Румунії засудило висловлювання свого колишнього очільника Андрея Марги, який назвав кордони України «неприродними» та закликав країну поступитися територіями кільком сусіднім державам.

У міністерстві «рішуче відкинули» точку зору дипломата та наголосили на тому, що заяви Марги сприяють просуванню наративів російської пропаганди, і є неприйнятними на тлі агресивної війни Росії проти України.

«Ці заяви кричущо суперечать офіційній позиції Румунії щодо незаконної, невиправданої та неспровокованої агресії Росії проти України, а також фундаментальним принципам міжнародного права, які нині регулюють міжнародні відносиниі», - йдеться у повідомленні , яке цитує Libertatea.

Румунське дипвідомство також запевнило у своїй «рішучій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів».