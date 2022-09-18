У Румунії відреагували на скандальні заяви ексміністра Марги

МЗС країни рішуче засудило його пропозицію віддати частину України іншим державам, інформує ZN.ua.

У Румунії відреагували на скандальні заяви ексміністра Марги
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Міністерство закордонних справ Румунії засудило висловлювання свого колишнього очільника Андрея Марги, який назвав кордони України «неприродними» та закликав країну поступитися територіями кільком сусіднім державам.

У міністерстві «рішуче відкинули» точку зору дипломата та наголосили на тому, що заяви Марги сприяють просуванню наративів російської пропаганди, і є неприйнятними на тлі агресивної війни Росії проти України.

«Ці заяви кричущо суперечать офіційній позиції Румунії щодо незаконної, невиправданої та неспровокованої агресії Росії проти України, а також фундаментальним принципам міжнародного права, які нині регулюють міжнародні відносиниі», - йдеться у повідомленні, яке цитує Libertatea.

Румунське дипвідомство також запевнило у своїй «рішучій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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