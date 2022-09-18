Армія РФ кинула понад 200 одиниць техніки при втечі з Харківської області - ГУР

Військові кинули не лише техніку, а й "мобілізованих".

Армія РФ кинула понад 200 одиниць техніки при втечі з Харківської області - ГУР

Російська армія, тікаючи з Харківської області, кинула понад 200 одиниць бойової техніки, зокрема, танки. Про це інформує у неділю, 18 вересня, Головне управління розвідки.

Склад окупаційного контингенту обговорює інформацію про втрати, завдані Росією під час втечі, - йдеться у прес-релізі ГУР. На території Харківської області військові залишили понад 200 одиниць військової техніки, у тому числі танки, БМП, САУ та автомобілі. Військові кажуть, що більшість техніки залишилася в районі Балаклії на базі обслуговування.

Розвідка також пише, що військові шпиталі у Росії відмовляються лікувати т.зв. добровольців з "ЛДНР", які отримали поранення. "При відступі росіяни кидали "мобілізованих" на позиціях без підтримки та допомоги. Через це втрати в підрозділах іноді досягали 100% особового складу", - йдеться у повідомленні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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