Окупанти обстріляли лікарів і пацієнтів психіатричної лікарні на Харківщині , є загиблі

Загарбники відкрили вогонь під час евакуації пацієнтів, інформує ZN.ua.

Окупанти обстріляли лікарів і пацієнтів психіатричної лікарні на Харківщині , є загиблі
© Олег Синєгубов/Telegram

У селі Стрілеча на Харківщині під ворожий обстріл потрапили медики та пацієнти психіатричної лікарні. Російські загарбники вдарили по людях під час евакуації з лікарні, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Під час евакуації - росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені», - написав Синєгубов.

З психіатричної лікарні вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі – понад 600. Синєгубов подякував медикам за їхню героїчну роботу та висловив глибокі співчуття родичам загиблих.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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