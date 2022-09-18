Окупанти обстріляли лікарів і пацієнтів психіатричної лікарні на Харківщині , є загиблі

У селі Стрілеча на Харківщині під ворожий обстріл потрапили медики та пацієнти психіатричної лікарні. Російські загарбники вдарили по людях під час евакуації з лікарні, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Під час евакуації - росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені», - написав Синєгубов.

З психіатричної лікарні вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі – понад 600. Синєгубов подякував медикам за їхню героїчну роботу та висловив глибокі співчуття родичам загиблих.