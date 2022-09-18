Ексгумація в Ізюмі триватиме не менше двох тижнів

Ексгумація тіл загиблих у звільненому Ізюмі Харківської області ще триватиме приблизно два тижні, заявив ефірі телемарафону 18 вересня повідомив міський голова Ізюма Валерій Марченко.

«Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт. Ця робота буде проводитися ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато», - розповів він.

За словами міського голови, поки нових поховань в місті не знайшли, але за словами місцевих жителів, вони є, тому їх шукають.

При цьому уже надходять заявки про зниклих безвісти родичів від людей, які виїхали з міста і втратили зв'язок із рідними.

«Не факт, що всі вони загинули, є й такі, з якими просто немає зв’язку. Але є і такі, які загинули», - додав Марченко.

Станом на 18 вересня відомо, що в місті залишалося до 15 тис. жителів, однак додому уже одинично починають повертатись ті, хто виїхали.

«Всі не повернуться, багатьом немає, де жити — розбомблені, розбиті квартири, будинки. Попереду зима. Світло з'явиться в місті максимум через два тижні. Зараз ведуться роботи по газифікації міста, тому що газу немає. Але це будуть в основному приватні будинки. З багатоповерхівками по газифікації проблема — всі мережі там розбиті, за такий короткий час відремонтувати їх неможливо», - зазначив міський голова.

За його прогнозами, за місяць додому можуть повернутись близько 10 тисяч ізюмчан.