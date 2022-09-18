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2022-09-18
Business Insider: В НАТО вважають, що Росія буде наступати на Донбасі, «чого б це не коштувало»
В альянсі вважають, що українська армія поки що не здатна здобути остаточну перемогу, але російську армію це теж стосується, інформує
© Радіо Свобода
Україна повертає контроль над своїми територіями. Після надзвичайно успішного наступу української армії і відступу сил Росії з Харківській області багато коментаторів почали говорити про можливий «переломний момент» у війні, яка триває з 24 лютого.
Але, як пише німецька редакція
«Українські війська витіснили російські сили на сході, а також тиснуть на них на підвні. Але війна ще далека від свого завершення», - йдеться в звіті НАТО.
Лесь Димань, ZN.ua