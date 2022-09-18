FT: Наступ України ставить Путіна перед вибором, якого він хотів би уникнути

«Геніальність українського військового командування полягає в тому, що воно відправляє свої сили туди, куди росіяни не відправляють, змушуючи Росію відступати з зайнятих територій», - зауважив на початку цього тижня канадський аналітик Майкл МакКей.

Саме це також відбувається і на внутрішньому фронті Росії. В той час, коли російські війська відступають, щоб не опинитися в оточенні, Владімір Путін сам потрапив у «політичне оточення» в Москві. Про це в статті для Financial Times пише голова Центру ліберальних стратегій і науковий співробітник Інституту гуманітарних досліджень у Відні Іван Крастєв. Він зауважує, що слово «війна» нарешті почало звучати на державних телеканалах Росії. А вимоги російських «яструбів» почати повномасштабну мобілізацію стали найбільшою проблемою для російського президента.

Після невдалої спроби захопити Київ і повалити президента Володимира Зеленського, Кремль перейшов до нової стратегії, яка передбачає, що потрібно захопити якомога більшої території з доступними силами, завдати якомога більшої шкоди українській економіці і організувати референдуми, щоб анексувати окуповані території, створюючи тим самим відчуття неминучості. В Москві були впевнені, що ця стратегія зламає українську стійкість і переконає Захід припинити озброювати армію Києва. Заморозивши конфлікт на своїх умовах, Кремль хотів взяти гору і прибрати будь-яку необхідність у проведенні військової мобілізації.