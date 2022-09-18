У російських емігрантів в ЄС почали виникати проблеми із продовженням чи одержанням посвідок на проживання - BBC

У російських емігрантів в низці країн Євросоюзу після нападу Росії на Україні почали виникати труднощі з продовженням чи отриманням посвідки на проживання – не допомагають ні навчання у країні, ні наявність постійної роботи. Про це пише російська служба BBC.

Для прикладу видання наводить ситуацію з кількома родинами росіян у Польщі.

«У Польщі кілька десятків російських громадян, які переважно переїхали туди до війни і не підтримують її, отримали відмову з причин, які обмежені грифом «для службового користування», - йдеться у матеріалі.

За даними видання 2021 році, до нападу Росії на Україну, у Польщі було 6,3 тисячі відмов росіянам у посвідках на постійне проживання. З початку воєнного 2022 року вже близько 6 тисяч;

«У деяких регіонах різниця видно сильніше: у Мазовецькому воєводстві, куди входить Варшава, у 2021 році було 573 негативні рішення, а цього року – вже 663», - зазначають журналісти.

За словами юристів, будь-яке рішення щодо ПНП має прийматися індивідуально щодо кожної людини.

«Відмова на підставі громадянства суперечить правилам ЄС. Але насправді складно довести, чому було прийнято рішення про відмову», - наголошують правники.

Раніше такі відмови були окремими випадками, запевняє польський юрист Адам Буландра.

Наразі, за його спостереженнями, відмови стали масовими. "Це ще не занесено до статистики, тому що це почало відбуватися, мабуть, у травні", - наголошує юрист.

На думку старшого наукового співробітника Центру прав людини Гентського університету та кандидата юридичних наук Єльської школи права Сари Ганті, такі міри підтримує населення і завдяки їм політики отримують більший кредит довіри.