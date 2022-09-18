Російські військові відловлюють чоловіків Луганщини

В Луганській області окупаційні війська готуються до наступу ЗСУ та будують оборонні споруди. Також через значні втрати під час відступу з Харківщини окупанти продовжують збирати чоловіків по вулицях для «мобілізації», повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема окупанти стягнули військову техніку до усіх населених пунктів, що поблизу з адмінмежею до інших областей, а військові РФ продовжують виловлювати чоловіків в містах Луганщини навіть у вихідні.

«Через відсутність Інтернету місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті. Тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою», - пише Гайдай і додає, що попри бажання росіян приховати втрати, місцеві бачать переповнені пораненими російськими військовими місцеві лікарні.