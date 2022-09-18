Російські військові відловлюють чоловіків Луганщини

В окупованій області повним ходом йде примусова мобілізація, інформує ZN.ua.

В Луганській області окупаційні війська готуються до наступу ЗСУ та будують оборонні споруди. Також через значні втрати під час відступу з Харківщини окупанти продовжують збирати чоловіків по вулицях для «мобілізації», повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема окупанти стягнули військову техніку до усіх населених пунктів, що поблизу з адмінмежею до інших областей, а військові РФ продовжують виловлювати чоловіків в містах Луганщини навіть у вихідні.

«Через відсутність Інтернету місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті. Тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою», - пише Гайдай і додає, що попри бажання росіян приховати втрати, місцеві бачать переповнені пораненими російськими військовими місцеві лікарні.

Зокрема лише підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу балтійського флоту збройних сил РФ під час відступу з Харківщини втратили понад 50 % особового складу. А 64-а окрема мотострілецька бригада східного військового округу, яка брала участь в наступі на Київ навесні, зокрема стояла в Бучі, втратила понад 90 % особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.


Ірина Знась, ZN.ua





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