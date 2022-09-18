Німеччина схвалила продаж Україні партії САУ RCH-155

Вартість контракту складає 216 мільйонів євро

Німеччина схвалила продаж Україні партії САУ RCH-155
Україна отримає німецькі САУ
© Мілітарний портал

Уряд Німеччини схвалив поставки до Україні партії з 18 самохідних артилерійських установок RCH-155. Про це повідомляє видання Welt am Sonntag.

За повідомленням, вартість контракту на постачання 18 колісних гаубиць із компанією Krauss-Maffei Wegmann коштує 216 мільйонів євро.

Цей контракт в середині липня обговорювали глави оборонних відомств України та Німеччини Олексій Резніков та Крістіне Ламбрехт.

«Питання продажу RCH-155 порушувалося кілька разів у діалозі Києва та Берліна, але останній тижнями не давав ніякої відповіді», - повідомляє газета з посиланням на джерела з українського боку.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
У проєкті держбюджету оприлюднили приголомшливі цифри кількості населення в УкраїніУ проєкті держбюджету оприлюднили приголомшливі цифри кількості населення в Україні
Німеччина продасть для ЗСУ партію гаубиць RCH-155: фото, відео та характеристикиНімеччина продасть для ЗСУ партію гаубиць RCH-155: фото, відео та характеристики
Росія втратила в Україні ще 230 військових та гелікоптерРосія втратила в Україні ще 230 військових та гелікоптер
Дані з поля бою доводять, що військова допомога Україні результативна і її необхідно збільшувати — прем’єр-міністр ЕстоніїДані з поля бою доводять, що військова допомога Україні результативна і її необхідно збільшувати — прем’єр-міністр Естонії
Байден заявив, що Росію чекатимуть «наслідки» у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні
The Economist: Війна Путіна провалюється, Захід повинен допомогти Україні пришвидшити цей процесThe Economist: Війна Путіна провалюється, Захід повинен допомогти Україні пришвидшити цей процес
Бельгія надасть Україні ще один пакет військової допомогиБельгія надасть Україні ще один пакет військової допомоги
Шольц пообіцяв Україні більше зброї після докорів Кличка у затягуванні допомогиШольц пообіцяв Україні більше зброї після докорів Кличка у затягуванні допомоги
Війна в Україні не закінчиться найближчим часом, вважають у США – Washington PostВійна в Україні не закінчиться найближчим часом, вважають у США – Washington Post
В Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США УкраїніВ Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости