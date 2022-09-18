Німеччина схвалила продаж Україні партії САУ RCH-155

Уряд Німеччини схвалив поставки до Україні партії з 18 самохідних артилерійських установок RCH-155. Про це повідомляє видання Welt am Sonntag.

За повідомленням , вартість контракту на постачання 18 колісних гаубиць із компанією Krauss-Maffei Wegmann коштує 216 мільйонів євро.

Цей контракт в середині липня обговорювали глави оборонних відомств України та Німеччини Олексій Резніков та Крістіне Ламбрехт.

«Питання продажу RCH-155 порушувалося кілька разів у діалозі Києва та Берліна, але останній тижнями не давав ніякої відповіді», - повідомляє газета з посиланням на джерела з українського боку.