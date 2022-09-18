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2022-09-18
Німеччина схвалила продаж Україні партії САУ RCH-155
Вартість контракту складає 216 мільйонів євро
Україна отримає німецькі САУ© Мілітарний портал
Уряд Німеччини схвалив поставки до Україні партії з 18 самохідних артилерійських установок RCH-155. Про це повідомляє видання Welt am Sonntag.
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Цей контракт в середині липня обговорювали глави оборонних відомств України та Німеччини Олексій Резніков та Крістіне Ламбрехт.
«Питання продажу RCH-155 порушувалося кілька разів у діалозі Києва та Берліна, але останній тижнями не давав ніякої відповіді», - повідомляє газета з посиланням на джерела з українського боку.
Артем Руденко, ZN.ua