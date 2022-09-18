Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є поранені та загиблі

Загарбники вдарили по Нікопольському району

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є поранені та загиблі
Нікопольський район знову обстріляли
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко Telegram

Російські загарбники масово обстріляли Дніпропетровську область. В результаті обстрілу є поранені та загиблі. По це повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.

«Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені…Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району…», - повідомив голова ОВА.

За його словами загарбники вдарили «Градами» по трьох громадах Нікопольського району.

«Росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району - Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли «Градами» та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів…», - наголосив Резніченко.

За інформацією голови ОВА, у громадах є руйнування.

«Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція», - резюмував Валентин Резніченко.


Артем Руденко, ZN.ua





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