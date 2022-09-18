До РФ депортували ще 125 українських сиріт із Донбасу

Російська влада повідомила про понад сотню депортованих українських дітей, яких можуть розлучити з братами та сестрами. Окупанти визнають, що для реалізації задуму з примусового переміщення до Росії та надання там громадянства, вони розлучатимуть братів і сестер із багатодітних сімей, пише ISW.