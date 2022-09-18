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2022-09-18
До РФ депортували ще 125 українських сиріт із Донбасу
Окупанти визнають, що розлучатимуть братів і сестер із багатодітних сімей, інформує
РФ депортувала з Донбасу ще понад сотню українських дітей© Getty Images
Російська влада повідомила про понад сотню депортованих українських дітей, яких можуть розлучити з братами та сестрами. Окупанти визнають, що для реалізації задуму з примусового переміщення до Росії та надання там громадянства, вони розлучатимуть братів і сестер із багатодітних сімей,
Оксана Коваль, ZN.ua