Новостей.COM ⇒
2022-09-18
Масові поховання в Ізюмі: голова ОВА розповів, скільки тіл вдалось ексгумувати
Загалом масові поховання в місті на Харківщині, яке перебувало під окупацією пів року, налічують понад 450 могил, інформує
© Олег Синєгубов/Telegram
У звільненому від російських окупантів Ізюму за минулу добу ексгумували 59 тіл,
“Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають”, - йдеться в повідомленні.
Оксана Коваль, ZN.ua