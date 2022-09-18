Масові поховання в Ізюмі: голова ОВА розповів, скільки тіл вдалось ексгумувати

У звільненому від російських окупантів Ізюму за минулу добу ексгумували 59 тіл, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Більшість із тіл мають сліди насильницької смерті.

“Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають”, - йдеться в повідомленні.