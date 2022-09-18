Масові поховання в Ізюмі: голова ОВА розповів, скільки тіл вдалось ексгумувати

Загалом масові поховання в місті на Харківщині, яке перебувало під окупацією пів року, налічують понад 450 могил, інформує ZN.ua.

Масові поховання в Ізюмі: голова ОВА розповів, скільки тіл вдалось ексгумувати
© Олег Синєгубов/Telegram

У звільненому від російських окупантів Ізюму за минулу добу ексгумували 59 тіл, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Більшість із тіл мають сліди насильницької смерті.

“Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають”, - йдеться в повідомленні.


Оксана Коваль, ZN.ua





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