Верещук звернулася до українців зі звільненої Харківщини

Українцям зі звільнених територій Харківщині поки що не слід повертатися додому, попередила міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук. В регіоні ще тривають обстріли, відбувається підготовка до поновлення української влади на місцях.

В етері національного телемарафону Верещук розповіла , що нині триває формування на Харківщині військових адміністрацій, які повинні запрацювати найближчим часом.

Також триває розмінування території рятувальниками ДСНС. Ситуація покращилася, однак небезпека ще є.

«Моє наполегливе прохання та рекомендація – почекати для людей, які дуже хочуть повернутися до своїх рідних Ізюма, Балаклії та інших населених пунктів. Не поспішати та дати можливість владі зробити все, щоб території були розміновані, було відновлено електроживлення, наші провайдери, щоби там була Україна повністю», – зазначила міністерка.