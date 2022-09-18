Верещук звернулася до українців зі звільненої Харківщини

Міністерка закликає зачекати з поверненням, щоб прибрати з української землі сліди перебування російських окупантів, інформує ZN.ua.

Верещук звернулася до українців зі звільненої Харківщини
© Марієнко Андрій / УНІАН

Українцям зі звільнених територій Харківщині поки що не слід повертатися додому, попередила міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук. В регіоні ще тривають обстріли, відбувається підготовка до поновлення української влади на місцях.

В етері національного телемарафону Верещук розповіла, що нині триває формування на Харківщині військових адміністрацій, які повинні запрацювати найближчим часом.

Також триває розмінування території рятувальниками ДСНС. Ситуація покращилася, однак небезпека ще є.

«Моє наполегливе прохання та рекомендація – почекати для людей, які дуже хочуть повернутися до своїх рідних Ізюма, Балаклії та інших населених пунктів. Не поспішати та дати можливість владі зробити все, щоб території були розміновані, було відновлено електроживлення, наші провайдери, щоби там була Україна повністю», – зазначила міністерка.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Пугачова оригінально заткнула всіх хейтерів Галкіна і підтримала українців: "Ті, хто робить нашу країну вигнанцем і..."Пугачова оригінально заткнула всіх хейтерів Галкіна і підтримала українців: "Ті, хто робить нашу країну вигнанцем і..."
Удар по греблі Київського водосховища: українців попередили про можливу катастрофуУдар по греблі Київського водосховища: українців попередили про можливу катастрофу
"Готуйся...": Собчак звинуватила українців у нацизмі і вже отримала "відповідь", подробиці скандалу"Готуйся...": Собчак звинуватила українців у нацизмі і вже отримала "відповідь", подробиці скандалу
Ударами по цивільній інфраструктурі РФ намагається підірвати моральний дух українців — британська розвідкаУдарами по цивільній інфраструктурі РФ намагається підірвати моральний дух українців — британська розвідка
У СБУ повідомили, скільки колаборантів вдалося затримати під час визволення Харківщини: під перевірку потрапили 7000 осібУ СБУ повідомили, скільки колаборантів вдалося затримати під час визволення Харківщини: під перевірку потрапили 7000 осіб
Біженці в Польщу: скільки українців вчать польську мову, щоб заробляти більшеБіженці в Польщу: скільки українців вчать польську мову, щоб заробляти більше
FT: Експерти вказали на причини відступу армії Росії з ХарківщиниFT: Експерти вказали на причини відступу армії Росії з Харківщини
ЗСУ змусили частину окупантів бігти в рф з Харківщини: війська, що залишилися, обрали нову цільЗСУ змусили частину окупантів бігти в рф з Харківщини: війська, що залишилися, обрали нову ціль
Екскерівник СБУ Харківщини Дудін звинувачує Єрмака і команду в співпраці з ФСБЕкскерівник СБУ Харківщини Дудін звинувачує Єрмака і команду в співпраці з ФСБ
Значна частина російських солдатів втекла з Харківщини назад до Росії — Пентагон
Последние новости
Подгружаем последние новости