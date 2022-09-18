Росія втратила в Україні ще 230 військових та гелікоптер

Впродовж минулої доби, 206-го дня з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, армія противника втратила 230 людей особового складу та ще один гелікоптер, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Таким чином загалом в Україні з 24 лютого по 18 вересня було ліквідовано 54480 військових-окупантів.

Бойові втрати противника орієнтовно складають: