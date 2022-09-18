Росія втратила в Україні ще 230 військових та гелікоптер

Загалом в Україні уже ліквідовано майже 54,5 тисяч російських військових, інформує ZN.ua.

Росія втратила в Україні ще 230 військових та гелікоптер
© Минобороны РоSSии/t.me

Впродовж минулої доби, 206-го дня з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, армія противника втратила 230 людей особового складу та ще один гелікоптер, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Таким чином загалом в Україні з 24 лютого по 18 вересня було ліквідовано 54480 військових-окупантів.

Бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу ? близько 54480 (+230),
  • танків ? 2210 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ? 4718 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1309 (+3) од,
  • РСЗВ – 312 од,
  • засоби ППО ? 168 од,
  • літаків – 251 од,
  • гелікоптерів – 217 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7),
  • крилаті ракети ? 238 (+2),
  • кораблі /катери ? 15 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7) од,
  • спеціальна техніка ? 122 (+1).


Ірина Знась, ZN.ua





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