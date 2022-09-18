Новостей.COM ⇒
2022-09-18
Росія втратила в Україні ще 230 військових та гелікоптер
Загалом в Україні уже ліквідовано майже 54,5 тисяч російських військових, інформує
© Минобороны РоSSии/t.me
Впродовж минулої доби, 206-го дня з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, армія противника втратила 230 людей особового складу та ще один гелікоптер,
Таким чином загалом в Україні з 24 лютого по 18 вересня було ліквідовано 54480 військових-окупантів.
Бойові втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу ? близько 54480 (+230),
- танків ? 2210 (+8) од,
- бойових броньованих машин ? 4718 (+17) од,
- артилерійських систем – 1309 (+3) од,
- РСЗВ – 312 од,
- засоби ППО ? 168 од,
- літаків – 251 од,
- гелікоптерів – 217 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7),
- крилаті ракети ? 238 (+2),
- кораблі /катери ? 15 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7) од,
- спеціальна техніка ? 122 (+1).
Ірина Знась, ZN.ua