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2022-09-18
Угорщині загрожує розплата з ЄС за корупцію, яка може коштувати їй мільярди
Рішення щодо Угорщини може бути ухвалене вже 18 вересня, інформує
© REUTERS/Bernadett Szabo
Після виступу на угорському фестивалі Sziget минулого місяця поп-зірка Джастін Бібер влаштував грандіозну вечірку для своєї команди у розкішному палаці 19 століття, що належить зятю прем'єр-міністра країни.
Для критиків прем'єр-міністра Віктора Орбана цей палац є уособленням корупції, кумівства та щедрості, в яких популістського лідера та його уряд звинувачували упродовж багатьох років.
Тепер це може коштувати Угорщині мільярди євро втраченого фінансування з скарбниці Європейського Союзу.
Юлія Мельничук, ZN.ua