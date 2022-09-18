Угорщині загрожує розплата з ЄС за корупцію, яка може коштувати їй мільярди

Після виступу на угорському фестивалі Sziget минулого місяця поп-зірка Джастін Бібер влаштував грандіозну вечірку для своєї команди у розкішному палаці 19 століття, що належить зятю прем'єр-міністра країни.

Для критиків прем'єр-міністра Віктора Орбана цей палац є уособленням корупції, кумівства та щедрості, в яких популістського лідера та його уряд звинувачували упродовж багатьох років.

Тепер це може коштувати Угорщині мільярди євро втраченого фінансування з скарбниці Європейського Союзу.