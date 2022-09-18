МЗС Швейцарії закликало розслідувати звірства росіян під Ізюмом

ООН направить до Ізюму моніторингову місію для фіксації злочинів росіян, інформує ZN.ua.

Федеральний департамент Швейцарії в суботу висловив глибоке занепокоєння інформацією про масові поховання під Ізюмом, який перебував в окупації російських військ.

Міністерство закордонних справ Швейцарії (EDA) закликало до «незалежного та ретельного розслідування з урахуванням прав та потреб жертв та їхніх родичів». Розслідування відповідних фактів перебуває в юрисдикції української влади та Міжнародного кримінального суду (МКС).

Організація Об'єднаних Націй, як заявила в Женеві представниця УВКПЛ Ліз Троссель (Liz Throssell), планує найближчими днями направити моніторингову групу до Ізюму.

Раніше Чехія закликала створити міжнародний трибунал із розслідування військових злочинів Росії в Україні.

Розташоване в Харківській області, місто Ізюм було стратегічним вузлом, що відігравало критично важливу роль у постачанні російських військ на сході України. ЗСУ відвоювали Ізюм на початку вересня під час стрімкого та надзвичайно успішного контрнаступу, за підсумками якого Україна змогла звільнити значні території.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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