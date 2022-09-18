Використання Росією іранських безпілотників несе загрозу для українських військ - WSJ

РФ вже почала використовувати іранські дрони під виглядом власних

Використання Росією іранських безпілотників несе загрозу для українських військ - WSJ
РФ уже використовує іранські дрони
© Мілітарний портал

Іранські безпілотники, які почала використовувати Росія можуть завдати значного клопоту українській армії. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

«Росія завдала серйозної шкоди українським силам за допомогою нещодавно представлених іранських безпілотників у своєму першому широкомасштабному розгортанні іноземної системи озброєння з початку війни», - повідомляє видання з посиланням на українських командирів.

Минулого тижня над українськими бронетанковими та артилерійськими позиціями на північному сході Харківської області почали з’являтися безпілотники з дельтоподібним крилом «Shahed-136», перефарбовані в російські кольори та перейменовані на «Герань-2». Про це повідомив виданню командир артилерії 92-ї механізованої бригади ЗСУ полковник Родіон Кулагін.

За словами українського командира, лише в зоні дії його бригади іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, а потім вражають свої цілі, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два броньованих піхотних БТР.

За інформацією Кулагіна, перед нинішнім широкомасштабним використанням «Shahed» минулого місяця Росія провела випробування, вразивши безпілотником 155-мм буксирувану гаубицю M777, поставлену США, а ще один іранський безпілотник вийшов з ладу та був знайдений.

Наразі іранські безпілотники розгорнуті в Харківській області, де 92-га бригада та інші українські сили здійснили цього місяця контрнаступ.

«В інших районах росіяни мають перевагу в артилерії. Тут у них уже немає тієї артилерійської переваги, тому вони почали вдаватися до цих безпілотників», – сказав полковник Кулагін.

Незалежні експерти, які досліджували фотографії останніх уламків безпілотника в Харківській області, стверджують, що це, схоже, Shahed-136, остання еволюція тегеранського дельта-криловидного дрона.

«Shahed-136 може забезпечити Росію «потужною противагою» високотехнологічним системам зброї, таким як пускові установки ракет Himars, які США надали Україні», - зазначив засновник і виконавчий директор Red Six Solutions LLC стратегічної консалтингової фірми Скотт Кріно.

На його думку, присутність Shahed-136 у війні в Україні змінює оперативні плани Києва, адже розмір українського поля бою ускладнює захист від цих дронів.

Кріно сказав, що Shahed-136 можна використовувати ефективно, коли один націлюється на радіолокаційну систему, а другий — на артилерійські знаряддя. Іран також має системи захисту від перешкод, які можуть ускладнити протидію українським силам.

Використання Росією безпілотних літальних апаратів Shahed-136 в Україні є найбільшим розширенням географії озброєнь Тегерана за межі Близького Сходу, де Іран успішно використовував свої безпілотні літальні апарати з метою тиску на Америку та її союзників.

Експерт також вказує на значні недоліки російської програми безпілотників, яка так не змогла зрівнятися з вогневою міццю озброєних БПЛА, що використовує Україна.


Артем Руденко, ZN.ua





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