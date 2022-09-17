Збройні сили Китаю та Росії мають загальну слабкість – університет оборони США

Сили китайської армії можуть ув'язнути в проблемах того ж роду, що й їхні російські колеги в Україні, де взаємодія військ була низькою, інформує ZN.ua.

Збройні сили Китаю та Росії мають загальну слабкість – університет оборони США
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Китайські військові лідери мають ту саму особливість, яка підвела їхніх російських колег в Україні і може завадити їхнім здібностям вести аналогічну війну.

Про це йдеться у новій доповіді Національного університету оборони США, повідомляє CNN.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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