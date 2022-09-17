ЗСУ могли зайняти ще два населені пункти Херсонської області: актуальна карта

Збройні Сили України проводять контрнаступальні операції в Херсонській області, у результаті яких визволили від російських окупантів села Правдине й Новопетрівку, інформує Апостроф .

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у звіті станом на 16 вересня.

Військові експерти проаналізували зведення від Генштабу ЗСУ, у якому йшлося про обстріли українських позицій у Правдиному, що на північний захід від Херсона, а також обстріли Новопетрівки.

"Генштаб України вказує, що росіяни обстріляли Новопетрівку (на південь від Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська ввійшли у населений пункт, попри попередні заяви РФ про відбиття атак", - написали у звіті.

Це свідчить про те, що підрозділи ЗСУ вже зайняли ці населені пункти на Херсонщині або принаймні ввійшли до них.

Крім того, за даними ISW, Збройні Сили України продовжують перекидати особовий склад та військову техніку в райони Андріївки й Білогірки.

"Зображення, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що війська РФ відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (поблизу українського плацдарму через річку Інгулець)", - наголосили військові експерти.

Разом з цим аналітики визначили "три зони кінетичної активності" Збройних Сил України: