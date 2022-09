Будь-яка суттєва втрата території Луганщини підірве стратегію Росії – британська розвідка

В результаті українського контрнаступу в Харківській області було звільнено майже 400 населених пунктів, проте на цьому атака ЗСУ не завершилася. Сили оборони України продовжують наступальну операцію далі на північний схід країни, тоді як, російські підрозділи, після тривалого відступу, зайняли обороні рубежі між річкою Оскіл та містом Сватове, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Для Росії вкрай важливо зберегти контроль над територіями тимчасово окупованої Луганської області. Перш за все, тому що через Сватове пролягає один з останніх логістичних маршрутів, який дозволяє продовжувати постачання зброї та боєприпасів з Білгородської області РФ .

Але більш важливо те, що будь-яка суттєва втрата території Луганщини однозначно підірве стратегію Росії та завадить здійснити заплановане захоплення українського Донбасу.