Будь-яка суттєва втрата території Луганщини підірве стратегію Росії – британська розвідка

Росіяни зайняли оборонні рубежі між річкою Оскіл та містом Сватове, адже для окупаційних сил життєво важливо зберегти зв'язок та логістичний маршрут з Білгородською областю РФ, інформує ZN.ua.

В результаті українського контрнаступу в Харківській області було звільнено майже 400 населених пунктів, проте на цьому атака ЗСУ не завершилася. Сили оборони України продовжують наступальну операцію далі на північний схід країни, тоді як, російські підрозділи, після тривалого відступу, зайняли обороні рубежі між річкою Оскіл та містом Сватове, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Для Росії вкрай важливо зберегти контроль над територіями тимчасово окупованої Луганської області. Перш за все, тому що через Сватове пролягає один з останніх логістичних маршрутів, який дозволяє продовжувати постачання зброї та боєприпасів з Білгородської області РФ.

Але більш важливо те, що будь-яка суттєва втрата території Луганщини однозначно підірве стратегію Росії та завадить здійснити заплановане захоплення українського Донбасу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/6uJ9hVTrLq

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/e6OKSzJF08

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 17, 2022

Швидше за все, війська РФ та незаконні збройні формування так званої "ЛНР" спробують тримати оборону в районі Сватового. Та наразі не зрозуміло чи російські передові сили мають достатні резерви й високий моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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